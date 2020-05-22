Вести Севастополь. 22.05.2020. Выпуск 21:05

22 мая 2020     12
Вести Севастополь. 22.05.2020

Главные темы программы:

– Работники сферы здравоохранения получат дополнительные региональные выплаты. Кому именно они положены?

– Магазины выходят из вынужденной изоляции. Как им удается удержаться на плаву?

– В сквере Севастопольских курсантов могут появиться дополнительные теннисные корты, изменения ждут и площадь 50-летия СССР. Какие вопросы горожане задали спикеру Законодательного собрания?

– Радиус разлета осколков – до 600 метров. За неделю в Севастополе найдены девять бомб времен войны. Сегодня их уничтожили.

Источник: Вести.Севастополь

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