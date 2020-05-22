Вести Севастополь. 22.05.2020. Выпуск 21:05

– Радиус разлета осколков – до 600 метров. За неделю в Севастополе найдены девять бомб времен войны. Сегодня их уничтожили.

– В сквере Севастопольских курсантов могут появиться дополнительные теннисные корты, изменения ждут и площадь 50-летия СССР. Какие вопросы горожане задали спикеру Законодательного собрания?

– Магазины выходят из вынужденной изоляции. Как им удается удержаться на плаву?

– Работники сферы здравоохранения получат дополнительные региональные выплаты. Кому именно они положены?

Трамп призвал как можно быстрее открыть все церкви Президент США Дональд Трамп призвал власти всех штатов открыть церкви для посещений «прямо сейчас». Об этом сообщает РИА Новости. По …



Туктамышева назвала «большой плюс» от карантина Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала положительные стороны режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса. Ее слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на …



Собянин утвердил временные правила оказания плановой медицинской помощи в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил временный стандарт оказания плановой медицинской помощи в условиях эпидемия для жителей Москвы. Об этом сообщает …



Вести Севастополь. 22.05.2020. Выпуск 21:05 Главные темы программы: – Работники сферы здравоохранения получат дополнительные региональные выплаты. Кому именно они положены? – Магазины выходят из вынужденной …

