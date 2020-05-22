Вести Севастополь. 22.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Работники сферы здравоохранения получат дополнительные региональные выплаты. Кому именно они положены?
– Магазины выходят из вынужденной изоляции. Как им удается удержаться на плаву?
– В сквере Севастопольских курсантов могут появиться дополнительные теннисные корты, изменения ждут и площадь 50-летия СССР. Какие вопросы горожане задали спикеру Законодательного собрания?
– Радиус разлета осколков – до 600 метров. За неделю в Севастополе найдены девять бомб времен войны. Сегодня их уничтожили.
Источник: Вести.Севастополь