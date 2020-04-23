Вести Севастополь 23.04.2020. Выпуск 21:05

23 апреля 2020     12
Вести Севастополь 23.04.2020

Главные темы программы:

– Более миллиарда рублей, на который рассчитывали, не поступит в бюджет Севастополя. Город принимает новые меры поддержки предпринимателей. Перечень пострадавших видов бизнеса расширен.

– Около тысячи заявлений на получение выплат на детей оформлены неверно. На что стоит обратить внимание?

– Поисковый запрос на стрижки на дому вырос в два раза. Парикмахеры рассказывают, как стричься. А принимают ли?

– Экспонаты и мемориал в новом свете. Завершается реконструкция комплекса на Сапун-горе.

Источник: Вести.Севастополь

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