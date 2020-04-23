Вести Севастополь 23.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Более миллиарда рублей, на который рассчитывали, не поступит в бюджет Севастополя. Город принимает новые меры поддержки предпринимателей. Перечень пострадавших видов бизнеса расширен.
– Около тысячи заявлений на получение выплат на детей оформлены неверно. На что стоит обратить внимание?
– Поисковый запрос на стрижки на дому вырос в два раза. Парикмахеры рассказывают, как стричься. А принимают ли?
– Экспонаты и мемориал в новом свете. Завершается реконструкция комплекса на Сапун-горе.
Источник: Вести.Севастополь