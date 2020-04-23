Вести Севастополь 23.04.2020. Выпуск 9:00

23 апреля 2020     11
Вести Севастополь 23.04.2020

Главные темы программы:

– В Севастополе начали производить антисептики для рук. Что мешает изготавливать их в больших объемах?

– Чем занять детей в период самоизоляции? Покажем, как своих малышей развлекают сотрудники “Вести Севастополь”. 

– Погодные качели лишили Крым большого урожая косточковых. Как правительство региона готово поддержать фермеров, и как это отразится на потребителях?

– 95 лет Севастопольскому Дворцу детского и юношеского творчества. Что притягивает в стены дворца и как творчество объединяет все возрасты?

Источник: Вести.Севастополь

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Вести Севастополь 23.04.2020
Вести Севастополь 23.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы: – В Севастополе начали производить антисептики для рук. Что мешает изготавливать их в больших объемах? – Чем …



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