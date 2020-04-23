Вести Севастополь 23.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– В Севастополе начали производить антисептики для рук. Что мешает изготавливать их в больших объемах?
– Чем занять детей в период самоизоляции? Покажем, как своих малышей развлекают сотрудники “Вести Севастополь”.
– Погодные качели лишили Крым большого урожая косточковых. Как правительство региона готово поддержать фермеров, и как это отразится на потребителях?
– 95 лет Севастопольскому Дворцу детского и юношеского творчества. Что притягивает в стены дворца и как творчество объединяет все возрасты?
Источник: Вести.Севастополь