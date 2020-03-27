Вести Севастополь 26.03.2020. Выпуск 17:00

27 марта 2020     6
Вести Севастополь 26.03.2020

Главные темы выпуска:

– В Севастополе начали оказывать помощь тем, кто находится в зоне риска из-за коронавируса. Как отличить волонтёров от мошенников?

– От отдыха добровольного к вынужденному. Севастопольцы, которые вернулись из-за границы рассказывают о режиме самоизоляции.

– Капитальный ремонт с опережением графика. Как на Северной стороне возрождают сталинский ампир?

– СимонОк, СимонкА или СимонОка? Как правильно поставить ударение в фамилии Героя Советского Союза? И сколько ещё в Севастополе филологических загадок?

Источник: Вести.Севастополь

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