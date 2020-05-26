Вести Севастополь. 26.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Более 500 взрывоопасных предметов с начала года обнаружили спасатели в окрестностях Севастополя. Очередной снаряд нашли на мысе Фиолент.

– Новые правила въезда в город. Когда на блокпостах начнётся экспресс-тестирование на коронавирус?

– Боевой подвиг тысяч подростков. Севастополь присоединился ко всероссийской акции «Юнги Победы».

– Спасти семимесячного ребёнка. Почему в борьбе с редким генетическим заболеванием помочь не могут ни государственные больницы, ни благотворительные фонды?

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Источник: Вести.Севастополь