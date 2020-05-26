Вести Севастополь. 26.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Более 500 взрывоопасных предметов с начала года обнаружили спасатели в окрестностях Севастополя. Очередной снаряд нашли на мысе Фиолент.
– Новые правила въезда в город. Когда на блокпостах начнётся экспресс-тестирование на коронавирус?
– Боевой подвиг тысяч подростков. Севастополь присоединился ко всероссийской акции «Юнги Победы».
– Спасти семимесячного ребёнка. Почему в борьбе с редким генетическим заболеванием помочь не могут ни государственные больницы, ни благотворительные фонды?
Источник: Вести.Севастополь