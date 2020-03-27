Вести Севастополь 27.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска:
– Пять случаев коронавируса в Севастополе. Специалисты ищут тех, кто ехал одним маршрутом с заразившимися.
– «Аквамарин» закрыли на карантин. Полусотне человек запретили покидать номера.
– Всё больше предложений закрыть Севастополь. Почему власти региона с этим не согласны?
– Спрос на доставку еды на дом в условиях повышенной готовности вырос в два раза. А как не покидая квартиры, заказать лекарства?
– Парки и дворцы закрываются. А вот реконструкция замка Ласточкино гнездо вышла на финишную прямую.
Источник: Вести.Севастополь