Вести Севастополь 27.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска:
– Пять случаев коронавируса в Севастополе. Специалисты ищут тех, кто ехал одним маршрутом с заразившимися.
– Аквамарин закрыли на карантин. Полусотне человек запретили покидать номера.
– Всё больше предложений закрыть Севастополь. Почему власти региона с этим не согласны?
– Спрос на доставку еды на дом в условиях повышенной готовности вырос в два раза. Как сейчас работают сервисы?
– И какие льготы предоставят предпринимателям в связи с эпидемиологической обстановкой?
Источник: Вести.Севастополь