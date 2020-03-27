Вести Севастополь 27.03.2020. Выпуск 20:45

27 марта 2020     14
Вести Севастополь 27.03.2020

Главные темы выпуска:

– Пять случаев коронавируса в Севастополе. Специалисты ищут тех, кто ехал одним маршрутом с заразившимися.

– Аквамарин закрыли на карантин. Полусотне человек запретили покидать номера.

– Всё больше предложений закрыть Севастополь. Почему власти региона с этим не согласны?

– Спрос на доставку еды на дом в условиях повышенной готовности вырос в два раза. Как сейчас работают сервисы? 

– И какие льготы предоставят предпринимателям в связи с эпидемиологической обстановкой?

Источник: Вести.Севастополь

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