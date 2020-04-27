Вести Севастополь 27.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– При реконструкции Сапун-горы обнаружены останки бойцов Красной армии. Какие ещё находки сделаны и какова их дальнейшая судьба?
– После завершения археологических исследований на улице Жидилова поисковики предлагают сделать музей на месте командного пункта дивизиона ДОТов.
– Завершена реконструкция Большой Морской. Глава Севастополя намерен обратиться к правительству Москвы и строителям, чтобы продолжить реконструкцию городского кольца.
– Профессиональный праздник отметили ветеринарные врачи. Как работают специалисты в новых условиях?
Источник: Вести.Севастополь