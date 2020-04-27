Вести Севастополь 27.04.2020. Выпуск 14:25

– Профессиональный праздник отметили ветеринарные врачи. Как работают специалисты в новых условиях?

– Завершена реконструкция Большой Морской. Глава Севастополя намерен обратиться к правительству Москвы и строителям, чтобы продолжить реконструкцию городского кольца.

– После завершения археологических исследований на улице Жидилова поисковики предлагают сделать музей на месте командного пункта дивизиона ДОТов.

– При реконструкции Сапун-горы обнаружены останки бойцов Красной армии. Какие ещё находки сделаны и какова их дальнейшая судьба?

Севастополю требуется строительство двенадцати школ В департаменте образования Севастополя рассчитали, что городу в связи с приростом населения необходимо построить еще 12 школ. Об этом сообщила …



В Севастополе продолжается благоустройство проспекта Победы Ремонт автодорожного полотна на проспекте Победы и улице Семипалатинской продолжается несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. В Севастополе в рамках всероссийского …



Для инфекционной больницы Севастополя купят компьютерный томограф Контракт на поставку томографа уже заключён, сообщили сегодня на заседании правительства Севастополя. Аппарат стоимостью 42 млн рублей купят на федеральные …



Поисковики изучают всё, что связано с командным пунктом на окраине Севастополя По всему Севастополю около 700 объектов, связанных с героической историей города. Это данные Поискового движения России. Но официально, в реестрах, …

