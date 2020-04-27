Вести Севастополь 27.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы выпуска:

– Первый этап реконструкции Большой Морской практически завершён. Что дальше? Что изменилось в облике городского центра, а что сохраняет его исторический стиль?

– Новый пакет, который защитит предпринимателей, пока клиенты сидят дома. Севастополь первым из регионов водит меры поддержки.

– Балка Бермана как новый туристический маршрут. Что за целый век исследований удалось узнать об античных виноделах, которые здесь жили?

– Врачи, которых иногда кусают пациенты. На что идут ветеринары, чтобы вылечить бессловесных больных? Почему сложным в лечении животных иногда становятся переговоры с хозяевами?

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Источник: Вести.Севастополь