Вести Севастополь. 27.05.2020. Выпуск 14:30

– Сказки, которые читают на ощупь. Центральная городская библиотека Севастополя объявила конкурс на изготовление тактильных книг для слабовидящих детей.

– 115 лет назад зрители впервые увидели панораму обороны Севастополя Франца Рубо. Какие тайны полотно хранит до сих пор?

– На Монастырском шоссе появится уличное освещение. Это только одно из направлений большой программы.

– У Севастопольского сосудистого центра – новый руководитель. Какие направления станут приоритетными в работе медучреждения?

Пресечена деятельность нелегальных оружейных мастерских в Крыму и других регионах ФСБ изъяла оружие у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Крыма и ещё девяти регионов. В результате проведённых обысков, …



Вести Севастополь. 27.05.2020. Выпуск 14:30 Главные темы программы: – У Севастопольского сосудистого центра – новый руководитель. Какие направления станут приоритетными в работе медучреждения? – На …



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