Вести Севастополь. 27.05.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– У Севастопольского сосудистого центра – новый руководитель. Какие направления станут приоритетными в работе медучреждения?
– На Монастырском шоссе появится уличное освещение. Это только одно из направлений большой программы.
– 115 лет назад зрители впервые увидели панораму обороны Севастополя Франца Рубо. Какие тайны полотно хранит до сих пор?
– Сказки, которые читают на ощупь. Центральная городская библиотека Севастополя объявила конкурс на изготовление тактильных книг для слабовидящих детей.
Источник: Вести.Севастополь