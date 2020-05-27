Вести Севастополь. 27.05.2020. Выпуск 21:05

27 мая 2020     18
Вести Севастополь. 27.05.2020

Главные темы программы:

– Почему борьба с несанкционированной торговлей в Севастополе уже не первый раз заканчивается дракой? В причинах разбираются правоохранительные органы.

– Новое противостояние на Высоте героев. На Северной стороне поисковики пытаются отстоять от застройки территорию бывшей батареи.

– Более 100 дельфинов выбросились на берег за месяц. Каковы причины гибели морских млекопитающих?

– 115 лет панораме «Оборона Севастополя». Какие тайны до сих пор хранит полотно Франца Рубо?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Как севастопольские ученые будут бороться с гибелью дельфинов в Черном море
Как севастопольские ученые будут бороться с гибелью дельфинов в Черном море

Карадагский заповедник Крыма готовится принять из Тегерана самку дельфина Касю, у которой наблюдаются признаки депрессии из-за проживания в неволе в …


Панорама «Оборона Севастополя» отмечает юбилей
Панорама «Оборона Севастополя» отмечает юбилей

115 лет назад зрители, среди которых были ветераны Крымской войны, впервые увидели панораму обороны Севастополя. Живописец Франц Рубо, основоположник русской …


Чемпион мира решил покинуть «Сочи»
Чемпион мира решил покинуть «Сочи»

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами, завоевавший золото чемпионата мира в 2018 году, может покинуть клуб. Об этом сообщает RMC Sport. …


В Крыму признали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов
В Крыму признали невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы. Об этом он …


Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в Чечне
Кадыров объявил о достижении пика коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу и правительству региона подготовить план по переходу на второй этап снятия ограничений, введенных …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты