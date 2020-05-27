Вести Севастополь. 27.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:

– Почему борьба с несанкционированной торговлей в Севастополе уже не первый раз заканчивается дракой? В причинах разбираются правоохранительные органы.

– Новое противостояние на Высоте героев. На Северной стороне поисковики пытаются отстоять от застройки территорию бывшей батареи.

– Более 100 дельфинов выбросились на берег за месяц. Каковы причины гибели морских млекопитающих?

– 115 лет панораме «Оборона Севастополя». Какие тайны до сих пор хранит полотно Франца Рубо?

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Источник: Вести.Севастополь