Вести Севастополь. 27.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Почему борьба с несанкционированной торговлей в Севастополе уже не первый раз заканчивается дракой? В причинах разбираются правоохранительные органы.
– Новое противостояние на Высоте героев. На Северной стороне поисковики пытаются отстоять от застройки территорию бывшей батареи.
– Более 100 дельфинов выбросились на берег за месяц. Каковы причины гибели морских млекопитающих?
– 115 лет панораме «Оборона Севастополя». Какие тайны до сих пор хранит полотно Франца Рубо?
Источник: Вести.Севастополь