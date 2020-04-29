Вести Севастополь 28.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:

– Сегодня день работников скорой помощи. Как изменилась работа севастопольской службы в условиях пандемии?

– Трагическая страница истории и поисковая операция длиной 80 лет. На дне Чёрного моря обнаружен теплоход «Армения». О чём начинают спорить историки?

– На Посту №1 в Севастополе устанавливают новые кабинки для караула. В День победы школьники будут нести Вахту Памяти.

– Завершается первый этап реконструкции мемориального комплекса. На Сапун-горе подняли флаги России, Севастополя и Знамя Победы.

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Источник: Вести.Севастополь