Вести Севастополь 28.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Сегодня день работников скорой помощи. Как изменилась работа севастопольской службы в условиях пандемии?
– Трагическая страница истории и поисковая операция длиной 80 лет. На дне Чёрного моря обнаружен теплоход «Армения». О чём начинают спорить историки?
– На Посту №1 в Севастополе устанавливают новые кабинки для караула. В День победы школьники будут нести Вахту Памяти.
– Завершается первый этап реконструкции мемориального комплекса. На Сапун-горе подняли флаги России, Севастополя и Знамя Победы.
Источник: Вести.Севастополь