Вести Севастополь 28.04.2020. Выпуск 21:05

28 апреля 2020     19
Вести Севастополь 28.04.2020

Главные темы программы:

– Сегодня день работников скорой помощи. Как изменилась работа севастопольской службы в условиях пандемии?

– Трагическая страница истории и поисковая операция длиной 80 лет. На дне Чёрного моря обнаружен теплоход «Армения». О чём начинают спорить историки?

– На Посту №1 в Севастополе устанавливают новые кабинки для караула. В День победы школьники будут нести Вахту Памяти.

– Завершается первый этап реконструкции мемориального комплекса. На Сапун-горе подняли флаги России, Севастополя и Знамя Победы.

Источник: Вести.Севастополь

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