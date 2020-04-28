Вести Севастополь 28.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Портрет героя и свеча Памяти. Ветераны Севастополя предложили провести 9 мая патриотическую акцию дома.
– При реконструкции Сапун-горы обнаружены останки бойцов Красной армии. Какие ещё находки сделаны и какова их дальнейшая судьба?
– Сегодня Родительский день. Кладбища Севастополя закрыты для посещения.
– Пока поликлиники не осуществляют массовый приём пациентов, врачи призывают людей с хроническими заболеваниями особенно внимательно следить за здоровьем. На что обратить внимание, в интервью расскажет врач-эндокринолог.
Источник: Вести.Севастополь