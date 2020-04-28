Вести Севастополь 28.04.2020. Выпуск 9:00

– Пока поликлиники не осуществляют массовый приём пациентов, врачи призывают людей с хроническими заболеваниями особенно внимательно следить за здоровьем. На что обратить внимание, в интервью расскажет врач-эндокринолог.

– Сегодня Родительский день. Кладбища Севастополя закрыты для посещения.

– При реконструкции Сапун-горы обнаружены останки бойцов Красной армии. Какие ещё находки сделаны и какова их дальнейшая судьба?

Маскаев: конечно, я вышел бы против Тайсона 09:57 Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Олег Маскаев прокомментировал слова генерального …



В Иркутской области тушат лесные пожары на площади более 5000 гектаров 10:06 В правительстве Иркутской области заявили, что в настоящий момент в регионе тушат лесные пожары на площади более 5 тыс. …



F-35 оказался дозвуковым истребителем Истребители пятого поколения F-35B Lightning II и F-35С Lightning II на сверхзвуковой скорости способны летать только несколько десятков секунд, пишет …



Онлайн-саммит в «нормандском формате» состоится Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что онлайн-саммит в «нормандском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств состоится в четверг, …

