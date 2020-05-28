Вести Севастополь. 28.05.2020. Выпуск 14:30

28 мая 2020     19
Вести Севастополь. 28.05.2020

Главные темы программы:

– Новые меры противостояния коронавирусу. На каких блокпостах можно будет сдать экспресс-тест, а через какие проехать по справке?

– Новое противостояние на Высоте героев. Удалось ли поисковикам отстоять территорию бывшей батареи на Северной стороне от застройки?

– Красивые, но опасные. Какие цветы из севастопольских лесов не рекомендуется собирать?

– Более сотни дельфинов выбросились на берег за месяц. Каковы причины гибели морских млекопитающих?

Источник: Вести.Севастополь

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