Вести Севастополь. 28.05.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– Новые меры противостояния коронавирусу. На каких блокпостах можно будет сдать экспресс-тест, а через какие проехать по справке?
– Новое противостояние на Высоте героев. Удалось ли поисковикам отстоять территорию бывшей батареи на Северной стороне от застройки?
– Красивые, но опасные. Какие цветы из севастопольских лесов не рекомендуется собирать?
– Более сотни дельфинов выбросились на берег за месяц. Каковы причины гибели морских млекопитающих?
Источник: Вести.Севастополь