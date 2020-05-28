Вести Севастополь. 28.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Подготовка к выборам губернатора. Одна из политических партий определилась с кандидатами.

– Новое противостояние на Высоте героев. Удалось ли поисковикам отстоять территорию бывшей батареи на Северной стороне от застройки?

– 115 лет назад была открыта для обозрения панорама “Оборона Севастополя” Франца Рубо. Какие тайны до сих пор хранит полотно?

– Красивые, но опасные. Какие цветы из севастопольских лесов не рекомендуется собирать?

– Самые популярные туристические достопримечательности полуострова внесли в перечень охранных зон. Что даст особый статус?

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Источник: Вести.Севастополь