Вести Севастополь. 28.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Подготовка к выборам губернатора. Одна из политических партий определилась с кандидатами.
– Новое противостояние на Высоте героев. Удалось ли поисковикам отстоять территорию бывшей батареи на Северной стороне от застройки?
– 115 лет назад была открыта для обозрения панорама “Оборона Севастополя” Франца Рубо. Какие тайны до сих пор хранит полотно?
– Красивые, но опасные. Какие цветы из севастопольских лесов не рекомендуется собирать?
– Самые популярные туристические достопримечательности полуострова внесли в перечень охранных зон. Что даст особый статус?
Источник: Вести.Севастополь