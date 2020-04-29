Вести Севастополь 29.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:

– Обыски и задержания сразу в нескольких регионах страны. Правоохранители накрыли сеть нелегальных мастерских по изготовлению оружия.

– В севатопольских гостиницах ищут нелегальных постояльцев. Кто может проживать в гостевых домах на законных основаниях?

– 70 выездов в сутки! Чем занимаются сотрудники оперативного медицинского штаба в Севастополе?

– В Каче может появиться музей авиационной техники. Что нужно для того, чтобы концепция была реализована?

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Источник: Вести.Севастополь