Вести Севастополь 29.04.2020. Выпуск 21:05

29 апреля 2020     8
Вести Севастополь 29.04.2020

Главные темы программы:

– Рассекреченные документы периода оккупации. Свидетельства военных лет поступили в городской архив.

– В Каче может появиться музейный комплекс авиационной техники. Что нужно для реализации идеи?

– В Севастополе ветер сорвал уличные украшения. 

– 70 выездов в сутки. Чем занимаются сотрудники оперативного медицинского штаба в Севастополе? 

– Сим-карта с доставкой на дом. Как соблюдаются требования закона о персональных данных?

– Опубликован список самых популярных театров танца страны. Севастопольский коллектив вошел в “десятку”.

Источник: Вести.Севастополь

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