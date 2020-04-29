Вести Севастополь 29.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Рассекреченные документы периода оккупации. Свидетельства военных лет поступили в городской архив.
– В Каче может появиться музейный комплекс авиационной техники. Что нужно для реализации идеи?
– В Севастополе ветер сорвал уличные украшения.
– 70 выездов в сутки. Чем занимаются сотрудники оперативного медицинского штаба в Севастополе?
– Сим-карта с доставкой на дом. Как соблюдаются требования закона о персональных данных?
– Опубликован список самых популярных театров танца страны. Севастопольский коллектив вошел в “десятку”.
Источник: Вести.Севастополь