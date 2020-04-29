Вести Севастополь 29.04.2020. Выпуск 21:05

– Сим-карта с доставкой на дом. Как соблюдаются требования закона о персональных данных?

– 70 выездов в сутки. Чем занимаются сотрудники оперативного медицинского штаба в Севастополе?

– В Каче может появиться музейный комплекс авиационной техники. Что нужно для реализации идеи?

– Рассекреченные документы периода оккупации. Свидетельства военных лет поступили в городской архив.

Туктамышева считает, что Петербургу идёт дождь и серость 23:13 Известная фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в своём аккаунте в Instagram фотографию на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. globallookpress.com «Этому …



Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате Певец Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате со стороны белорусской певицы Палины. «Друзья, хочу прокомментировать ситуацию, возникшую в интернете …



Вести Севастополь 29.04.2020. Выпуск 21:05 Главные темы программы: – Рассекреченные документы периода оккупации. Свидетельства военных лет поступили в городской архив. – В Каче может появиться …



Более 70% жителей Севастополя готовы на выборах проголосовать за Развожаева Фонд «Общественное мнение» провел в Севастополе опрос об отношении жителей города к президенту РФ Владимиру Путину и врио губернатора Михаилу …

