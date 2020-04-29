Вести Севастополь 29.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Подпольный цех по производству амфетамина. Нарколаборатория ликвидирована, в отношении владельца возбуждены уголовные дела.
– Трагическая страница истории и поисковая операция длиной 80 лет. На дне Чёрного моря обнаружен теплоход “Армения”. О чём спорят учёные?
– День работников скорой помощи. Как изменилась работа севастопольской службы в условиях пандемии?
– В Каче может появиться музей авиационной техники. Что нужно для того, чтобы концепция была реализована?
– В природном заповеднике на востоке Крыма расцвели дикие тюльпаны. Почему в этом сезоне цветов меньше чем в прошлом?
Источник: Вести.Севастополь