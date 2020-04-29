Вести Севастополь 29.04.2020. Выпуск 9:00

29 апреля 2020     14
Вести Севастополь 29.04.2020

Главные темы программы:

– Подпольный цех по производству амфетамина. Нарколаборатория ликвидирована, в отношении владельца возбуждены уголовные дела.

– Трагическая страница истории и поисковая операция длиной 80 лет. На дне Чёрного моря обнаружен теплоход “Армения”. О чём спорят учёные?

– День работников скорой помощи. Как изменилась работа севастопольской службы в условиях пандемии?

– В Каче может появиться музей авиационной техники. Что нужно для того, чтобы концепция была реализована?

– В природном заповеднике на востоке Крыма расцвели дикие тюльпаны. Почему в этом сезоне цветов меньше чем в прошлом?

Источник: Вести.Севастополь

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