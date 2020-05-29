Вести Севастополь. 29.05.2020. Выпуск 14:30

29 мая 2020     16
Вести Севастополь. 29.05.2020

Главные темы программы:

– Севастопольские предприниматели ещё могут оформить субсидии за апрель. Осталось три дня. За помощью обратилась пока только половина бизнесменов.

– Контракты на строительство объектов федеральной целевой программы – без конкурса. Какие возможности даст решение правительства города?

– Материал будущего. Как севастопольские учёные предлагают добывать диоксид кремния? И как использовать?

– Необычный домашний питомец. Севастопольская семья завела пуму.

Источник: Вести.Севастополь

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