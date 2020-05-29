Вести Севастополь. 29.05.2020. Выпуск 21:05

29 мая 2020     19
Вести Севастополь. 29.05.2020

Главные темы программы:

– Движение по четырёхполосному Камышовому шоссе планируют открыть в конце июля. Ход реконструкции важной транспортной артерии проверил глава города.

– Севастопольские предприниматели ещё могут оформить субсидии за апрель. Осталось два дня.

– Сменить мобильного оператора, но оставить номер. Насколько востребована на полуострове новая опция?

– Более 30 пляжей готовят к сезону в Севастополе. Почему у некоторых из них сменились операторы, и какие требования к новым арендаторам?

Источник: Вести.Севастополь

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