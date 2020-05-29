Вести Севастополь. 29.05.2020. Выпуск 21:05

– Более 30 пляжей готовят к сезону в Севастополе. Почему у некоторых из них сменились операторы, и какие требования к новым арендаторам?

– Сменить мобильного оператора, но оставить номер. Насколько востребована на полуострове новая опция?

– Севастопольские предприниматели ещё могут оформить субсидии за апрель. Осталось два дня.

– Движение по четырёхполосному Камышовому шоссе планируют открыть в конце июля. Ход реконструкции важной транспортной артерии проверил глава города.

Трамп анонсировал санкции против Китая из-за ситуации в Гонконге Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил о планах ввести санкции против официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению …



Число жертв COVID-19 во Франции превысило 28 тысяч С начала пандемии коронавируса во Франции скончались 28714 человек. Об этом говорится в коммюнике министерства здравоохранения республики, сообщил в пятницу, …



В Крыму поменять оператора сотовой связи можно за восемь дней 16 миллионов абонентов мобильной связи в России сменили оператора, сохранив при этом номер телефона. Желающих совершить такой переход – вдвое …



Вести Севастополь. 29.05.2020. Выпуск 21:05 Главные темы программы: – Движение по четырёхполосному Камышовому шоссе планируют открыть в конце июля. Ход реконструкции важной транспортной артерии проверил …

