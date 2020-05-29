Вести Севастополь. 29.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Движение по четырёхполосному Камышовому шоссе планируют открыть в конце июля. Ход реконструкции важной транспортной артерии проверил глава города.
– Севастопольские предприниматели ещё могут оформить субсидии за апрель. Осталось два дня.
– Сменить мобильного оператора, но оставить номер. Насколько востребована на полуострове новая опция?
– Более 30 пляжей готовят к сезону в Севастополе. Почему у некоторых из них сменились операторы, и какие требования к новым арендаторам?
Источник: Вести.Севастополь