Вести Севастополь. 3.06.2020. Выпуск 9:00

3 июня 2020     22
Вести Севастополь. 3.06.2020

Главные темы программы:

– На участке – не более 12 голосующих в перчатках и масках. Как в Севастополе будет проходить голосование по поправкам в Конституцию? 

– Туристов на вокзале в Севастополе встречают медицинские работники с тестами на коронавирус. Кому еще ожидаемый отдых придется провести в обсерваторе?

– Какие программы действуют в банках полуострова для поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса?

– Королева красоты, цветов и аромата. В Крыму начался сбор эфиромасличной розы. Зачем розы высаживают на виноградниках?

– Футболисты «Севастополя» приступили к тренировкам после вынужденного перерыва.

Источник: Вести.Севастополь

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