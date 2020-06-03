Вести Севастополь. 3.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– На участке – не более 12 голосующих в перчатках и масках. Как в Севастополе будет проходить голосование по поправкам в Конституцию?

– Туристов на вокзале в Севастополе встречают медицинские работники с тестами на коронавирус. Кому еще ожидаемый отдых придется провести в обсерваторе?

– Какие программы действуют в банках полуострова для поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса?

– Королева красоты, цветов и аромата. В Крыму начался сбор эфиромасличной розы. Зачем розы высаживают на виноградниках?

– Футболисты «Севастополя» приступили к тренировкам после вынужденного перерыва.

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Источник: Вести.Севастополь