Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 14:25

– Леса закрыты для посещений. В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

– Севастопольские аграрии продолжают закладывать новые виноградники. Часть затрат компенсирует государство. На каких условиях можно получить помощь?

– Севастопольцы продолжают пополнять федеральный архив проекта “Письма Победы”. Где можно прочитать послания героев войны?

– 1 мая 1945 года Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь получили статус городов-героев. С какой инициативой выступает городской совет ветеранов?

В Евпатории пенсионерка задержана за попытку сбыта наркотиков в крупном размере ФСБ пресечена деятельность 66-летней жительницы Евпатории, причастной к систематической продаже наркотиков в крупном размере. Женщина приобрела более 200 граммов экстракта …



Троих севастопольцев подозревают в краже ноутбука у пенсионера Трое севастопольцев: двое молодых людей и девушка – по горячим следам были задержаны по подозрению в открытом похищении ноутбука у …



В Крыму наблюдаются проблемы с мобильной связью К перегрузкам в мобильной сети привело повреждение линии в Ленинском районе Крыма. В большинстве населённых пунктов Крыма не проходят вызовы …



На виноградниках Балаклавы найдены боеприпасы В Севастополе рабочие при проведении весенне-полевых работ в одном из виноградников Балаклавы обнаружили снаряды времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы были …

