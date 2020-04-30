Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска:
– 1 мая 1945 года Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь получили статус городов-героев. С какой инициативой выступает городской совет ветеранов?
– Севастопольцы продолжают пополнять федеральный архив проекта “Письма Победы”. Где можно прочитать послания героев войны?
– Севастопольские аграрии продолжают закладывать новые виноградники. Часть затрат компенсирует государство. На каких условиях можно получить помощь?
– Леса закрыты для посещений. В регионе сохраняется высокий уровень пожарной опасности.
Источник: Вести.Севастополь