Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 21:05

– Выплаты к Юбилею Победы получат все ветераны и труженики тыла Севастополя. Как меняется график работы почты в майские праздники?

– Первого мая 1945 года Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь получили статус Городов-героев. С какой инициативой выступает городской совет ветеранов?

В Севастополе трем школам присвоены имена Героев Советского Cоюза Перед Днем Победы трем севастопольским школам присвоили имена Героев Советского Cоюза. Об этом стало известно в ходе заседания правительства города. …



Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 21:05 Главные темы программы: – Первого мая 1945 года Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь получили статус Городов-героев. С какой инициативой выступает …



В Севастополе улицу Большую Морскую откроют для движения транспорта 1 мая 1 мая улицу Большую Морскую откроют для движения транспорта. Об этом сегодня заявил врио губернатора города Михаил Развожаев. Все основные …



1 мая исполняется 75 лет со дня получения Севастополем звания Города-Героя С тех пор, как Севастополь был впервые официально назван городом-героем прошло 75 лет. Словосочетание город-герой появилось на страницах советской печати …

