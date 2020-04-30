Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Первого мая 1945 года Ленинград, Сталинград, Одесса и Севастополь получили статус Городов-героев. С какой инициативой выступает городской совет ветеранов?
– Жизненно-важный груз. В Севастополь поступили новые аппараты искусственной вентиляции лёгких.
– Светофоры, разметка, схема движения. Новая Большая Морская – инструкция по применению.
– Выплаты к Юбилею Победы получат все ветераны и труженики тыла Севастополя. Как меняется график работы почты в майские праздники?
– Севастопольские аграрии закладывают новые виноградники. Часть затрат компенсирует государство.
Источник: Вести.Севастополь