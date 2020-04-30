Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 9:00

30 апреля 2020     14
Вести Севастополь 30.04.2020

Главные темы программы:

– В Севастополе ветер сорвал уличные украшения. Теперь все конструкции будут укреплять.

– Обыски и задержания сразу в нескольких регионах страны. В Севастополе обнаружена часть сети нелегальных мастерских по изготовлению оружия. 

– Севастопольцы продолжают пополнять федеральный архив проекта “Письма Победы”. Где можно прочитать послания героев войны?

– Повышенная пожарная опасность. В ближайшие две недели севастопольцам не рекомендуется выезжать на природу.

– СИМ-карта с доставкой на дом. Как соблюдаются требования закона о персональных данных?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Раскрыты детали самосуда над российскими чиновниками из-за подозрений в поджоге
Раскрыты детали самосуда над российскими чиновниками из-за подозрений в поджоге

В Усть-Куте Иркутской области госпитализировали чиновников, которых заподозрили в поджоге леса. Местные жители избили их и пытались утопить, сообщает РИА …


Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам
Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам

Популярная австралийская модель и блогерша дала отпор фанатам, которые заподозрили ее в пластической операции по увеличению ягодиц. Об этом сообщает …


Предсказан массовый «нелегальный» обход изоляции приезжающими в Крым россиянами
Предсказан массовый «нелегальный» обход изоляции приезжающими в Крым россиянами

Крымские отельеры предсказывают, что приезжающие в республику туристы массово будут пытаться обойти ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. …


В Нижегородской области разрешили пробежки в 300 метрах от дома
В Нижегородской области разрешили пробежки в 300 метрах от дома

Жителям Нижегородской области разрешили пробежки и занятия физкультурой на улице на расстоянии не более 300 метров от дома. Об этом …


Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии
Попова рассказала о работе российских предприятий в условиях пандемии

В России удается обеспечить безопасность работы предприятий в условиях распространения коронавируса. Об этом в четверг, 30 апреля, заявила глава Роспотребнадзора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты