Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 9:00

– СИМ-карта с доставкой на дом. Как соблюдаются требования закона о персональных данных?

– Повышенная пожарная опасность. В ближайшие две недели севастопольцам не рекомендуется выезжать на природу.

– Севастопольцы продолжают пополнять федеральный архив проекта “Письма Победы”. Где можно прочитать послания героев войны?

– Обыски и задержания сразу в нескольких регионах страны. В Севастополе обнаружена часть сети нелегальных мастерских по изготовлению оружия.

– В Севастополе ветер сорвал уличные украшения. Теперь все конструкции будут укреплять.

Раскрыты детали самосуда над российскими чиновниками из-за подозрений в поджоге В Усть-Куте Иркутской области госпитализировали чиновников, которых заподозрили в поджоге леса. Местные жители избили их и пытались утопить, сообщает РИА …



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В Нижегородской области разрешили пробежки в 300 метрах от дома Жителям Нижегородской области разрешили пробежки и занятия физкультурой на улице на расстоянии не более 300 метров от дома. Об этом …

