Вести Севастополь 30.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– В Севастополе ветер сорвал уличные украшения. Теперь все конструкции будут укреплять.
– Обыски и задержания сразу в нескольких регионах страны. В Севастополе обнаружена часть сети нелегальных мастерских по изготовлению оружия.
– Севастопольцы продолжают пополнять федеральный архив проекта “Письма Победы”. Где можно прочитать послания героев войны?
– Повышенная пожарная опасность. В ближайшие две недели севастопольцам не рекомендуется выезжать на природу.
– СИМ-карта с доставкой на дом. Как соблюдаются требования закона о персональных данных?
Источник: Вести.Севастополь