Главные темы выпуска:
– Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов и дворов. Как изменился график работы коммунальщиков?
– Режим самоизоляции! Соблюдают ли его севастопольцы?
– Сельхозпредприятия продолжают работать в обычном режиме. Какими продуктами будет обеспечен полуостров?
– Самая масштабная в истории города вырубка краснокнижного можжевельника. Сотрудники Севприроднадзора проводят расследование.
Источник: Вести.Севастополь
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Работы по дезинфекции подъездов не отразятся в квитанциях за ЖКУ
Все управляющие компании Севастополя проводят дезинфекцию своих территорий. Особое внимание – подъездам. Коммунальщики обрабатывают дверные ручки, перила, а также в …
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Вести Севастополь 31.03.2020. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов и дворов. Как изменился график работы коммунальщиков? – Режим …
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Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции
В Севастополе и других городах полуострова заработали громкоговорители, установленные на зданиях и опорах ЛЭП. Людей предупреждают о том, как важно …
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Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус
По данным на 31 марта, в инфекционной больнице Севастополя находятся 35 пациентов, как уже заболевшие коронавирусом, так и те, кто …
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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи
Число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 2 тысячи. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает оперативный …