Вести Севастополь 31.03.2020. Выпуск 11:25

31 марта 2020     8
Вести Севастополь 31.03.2020

Главные темы выпуска:

– Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов и дворов. Как изменился график работы коммунальщиков?

– Режим самоизоляции! Соблюдают ли его севастопольцы?

– Сельхозпредприятия продолжают работать в обычном режиме. Какими продуктами будет обеспечен полуостров?

– Самая масштабная в истории города вырубка краснокнижного можжевельника. Сотрудники Севприроднадзора проводят расследование.

Источник: Вести.Севастополь

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