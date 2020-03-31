Вести Севастополь 31.03.2020. Выпуск 11:25

Работы по дезинфекции подъездов не отразятся в квитанциях за ЖКУ Все управляющие компании Севастополя проводят дезинфекцию своих территорий. Особое внимание – подъездам. Коммунальщики обрабатывают дверные ручки, перила, а также в …



Вести Севастополь 31.03.2020. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – Управляющие компании Севастополя проводят санитарную обработку домов и дворов. Как изменился график работы коммунальщиков? – Режим …



Жителей Крыма по громкоговорителям просят соблюдать режим самоизоляции В Севастополе и других городах полуострова заработали громкоговорители, установленные на зданиях и опорах ЛЭП. Людей предупреждают о том, как важно …



Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус По данным на 31 марта, в инфекционной больнице Севастополя находятся 35 пациентов, как уже заболевшие коронавирусом, так и те, кто …

