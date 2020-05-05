Вести Севастополь 5.05.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:

– Рядом с домом – не нальешь и не выпьешь. Вступил в силу запрет на продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах.

– Прилетел в Крым – отправят на карантин. Как проходит процедура пересечения границы, и как теперь работают блокпосты?

– Завершается реконструкция военного городка 810-й отдельной бригады морской пехоты. Там удалось объединить историю и современные технологии.

– Природа без людей, но с новой угрозой для животных. Кто в условиях повышенной готовности заботится о лесных обитателях?

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Источник: Вести.Севастополь