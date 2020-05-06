Вести Севастополь 6.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Не налить и не выпить. Начал действовать запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита, которые расположены в жилых домах.

– С какими трудностями приходится сталкиваться волонтёрам? И чем заняты студенты в период самоизоляции?

– Как пройдет вступительная кампания в СевГУ в этом году и сколько бюджетных мест предусмотрено?

– В своей стихии и без людей. Что изменилось в жизни обитателей леса из-за режима повышенной готовности?

– 9 мая Бессмертный полк пройдет в виртуальном строю. Как принять участие?

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Источник: Вести.Севастополь