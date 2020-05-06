Вести Севастополь 6.05.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Не налить и не выпить. Начал действовать запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита, которые расположены в жилых домах.
– С какими трудностями приходится сталкиваться волонтёрам? И чем заняты студенты в период самоизоляции?
– Как пройдет вступительная кампания в СевГУ в этом году и сколько бюджетных мест предусмотрено?
– В своей стихии и без людей. Что изменилось в жизни обитателей леса из-за режима повышенной готовности?
– 9 мая Бессмертный полк пройдет в виртуальном строю. Как принять участие?
Источник: Вести.Севастополь