Вести Севастополь. 8.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:

– На одном из участков улицы Льва Толстого временно остановлен ремонт. Из-за чего? И как идёт ремонт других улиц города при финансовой поддержке правительства Москвы?

– Трижды потопленная и дважды поднятая «Грузия». Трагичная история санитарного транспорта глазами человека, пережившего страшную катастрофу.

– Рекордсмен и миллионер. Севастопольская школьница с самыми длинными в России волосами стала самой популярной героиней YouTube-канала «Вести Севастополь». Кто готов померяться с ней косой?

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Источник: Вести.Севастополь