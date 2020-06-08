Вести Севастополь. 8.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– На одном из участков улицы Льва Толстого временно остановлен ремонт. Из-за чего? И как идёт ремонт других улиц города при финансовой поддержке правительства Москвы?
– Трижды потопленная и дважды поднятая «Грузия». Трагичная история санитарного транспорта глазами человека, пережившего страшную катастрофу.
– Рекордсмен и миллионер. Севастопольская школьница с самыми длинными в России волосами стала самой популярной героиней YouTube-канала «Вести Севастополь». Кто готов померяться с ней косой?
Источник: Вести.Севастополь