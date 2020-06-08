Вести Севастополь. 8.06.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы:
– Новейшие разработки в сфере безопасности и доармейская подготовка. Итоги выездного совещания в Севастополе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
– Взглядом будут управлять компьютером. Новая техника для Центра детской реабилитации за счёт президентского гранта. Как она поможет детям с ДЦП? И какую ещё поддержку социальным работникам сегодня анонсировал Владимир Путин?
– А также севастопольская Рапунцель обновила рекорд. У этой школьницы по-прежнему самые длинная коса в России. Кто готов с этим поспорить?
Источник: Вести.Севастополь