Вести Севастополь. 8.06.2020. Выпуск 21:05

8 июня 2020     9
Вести Севастополь. 8.06.2020

Главные темы программы:

– Новейшие разработки в сфере безопасности и доармейская подготовка. Итоги выездного совещания в Севастополе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

– Взглядом будут управлять компьютером. Новая техника для Центра детской реабилитации за счёт президентского гранта. Как она поможет детям с ДЦП? И какую ещё поддержку социальным работникам сегодня анонсировал Владимир Путин?

– А также севастопольская Рапунцель обновила рекорд. У этой школьницы по-прежнему самые длинная коса в России. Кто готов с этим поспорить?

Источник: Вести.Севастополь

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