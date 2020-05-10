Вести Севастополь 9.05.2020. Выпуск 20:50

События праздничного дня: зажжение Вечного огня на Сапун-горе, авиапарад, Бессмертный полк онлайн и Свеча Победы у портретов ветеранов в окнах домов – в программе “Вести. Севастополь”.

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О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить 23:53 Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо …



Олимпийская чемпионка рассказала об интригах и расследованиях в фигурном катании Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила популярность фигурного катания в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой …



В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор города …

