Вести Севастополь 9.05.2020. Выпуск 20:50

События праздничного дня: зажжение Вечного огня на Сапун-горе, авиапарад, Бессмертный полк онлайн и Свеча Победы у портретов ветеранов в окнах домов – в программе “Вести. Севастополь”.
Источник: Вести.Севастополь
События праздничного дня: зажжение Вечного огня на Сапун-горе, авиапарад, Бессмертный полк онлайн и Свеча Победы у портретов ветеранов в окнах домов – в программе “Вести. Севастополь”.
Источник: Вести.Севастополь
|
СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая
23:42 Футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 мая начнут тестировать на коронавирус в рамках плана по возобновлению прерванного сезона. …
|
О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить
23:53 Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо …
|
Олимпийская чемпионка рассказала об интригах и расследованиях в фигурном катании
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила популярность фигурного катания в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой …
|
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор города …
|
Опубликованы архивные фото советских полководцев времен наступления на Берлин
Минобороны России опубликовало архивные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны во время подготовки и проведения Берлинской наступательной …