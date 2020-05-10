Вести Севастополь 9.05.2020. Выпуск 20:50

9 мая 2020     21
Вести Севастополь 9.05.2020

События праздничного дня: зажжение Вечного огня на Сапун-горе, авиапарад, Бессмертный полк онлайн и Свеча Победы у портретов ветеранов в окнах домов – в программе “Вести. Севастополь”. 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая
СМИ: Футболистов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая

23:42 Футболистов клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) с 14 мая начнут тестировать на коронавирус в рамках плана по возобновлению прерванного сезона. …


О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить
О'Нил считает, что сезон НБА нужно досрочно завершить

23:53 Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил высказал мнение, что нынешний сезон, прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции, необходимо …


Олимпийская чемпионка рассказала об интригах и расследованиях в фигурном катании
Олимпийская чемпионка рассказала об интригах и расследованиях в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила популярность фигурного катания в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой …


В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Соответствующий указ подписал губернатор города …


Опубликованы архивные фото советских полководцев времен наступления на Берлин
Опубликованы архивные фото советских полководцев времен наступления на Берлин

Минобороны России опубликовало архивные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны во время подготовки и проведения Берлинской наступательной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты