Вести Севастополь. 9.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:
– Вердикт – «виновен». Какое наказание ждёт севастопольца за шпионаж?
– Следственный комитет изменил квоты набора в кадетские классы. В них примут больше детей-сирот. Где будут заниматься кадеты?
– Реабилитация с помощью собак и даже контроля зрачков. Президенту показали возможности обновлённого Центра помощи детям в Севастополе. Как государство поддержит социальных работников и НКО?
– Новая экспозиция подземного музея фортификационных сооружений в Балаклаве. Почему среди героев-подводников оказался тот, кого лишили воинского звания в советские годы?
Источник: Вести.Севастополь