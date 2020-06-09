Вести Севастополь. 9.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы:

– Вердикт – «виновен». Какое наказание ждёт севастопольца за шпионаж?

– Следственный комитет изменил квоты набора в кадетские классы. В них примут больше детей-сирот. Где будут заниматься кадеты?

– Реабилитация с помощью собак и даже контроля зрачков. Президенту показали возможности обновлённого Центра помощи детям в Севастополе. Как государство поддержит социальных работников и НКО?

– Новая экспозиция подземного музея фортификационных сооружений в Балаклаве. Почему среди героев-подводников оказался тот, кого лишили воинского звания в советские годы?

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Источник: Вести.Севастополь