Вести Севастополь. 9.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:

– Нужен только паспорт. В МФЦ ждут иногородних жителей, которые хотят голосовать в Севастополе о внесении изменений в Конституцию.

– Взглядом будут управлять компьютером. Новая техника для Центра детской реабилитации за счёт президентского гранта. Как она поможет детям с ДЦП? И какую ещё поддержку социальным работникам сегодня анонсировал Владимир Путин?

– Новейшие разработки в сфере безопасности и доармейская подготовка. Итоги выездного совещания в Севастополе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

– На одном из участков улицы Льва Толстого временно остановлен ремонт. Из-за чего и как идёт ремонт других улиц города при финансовой поддержке правительства Москвы?

– Общенациональная акция в День России. Как севастопольцам предлагают к ней присоединиться 12 июня?

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Источник: Вести.Севастополь