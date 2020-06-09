Вести Севастополь. 9.06.2020. Выпуск 9:00

9 июня 2020     5
Вести Севастополь. 9.06.2020

Главные темы программы:

– Нужен только паспорт. В МФЦ ждут иногородних жителей, которые хотят голосовать в Севастополе о внесении изменений в Конституцию.

– Взглядом будут управлять компьютером. Новая техника для Центра детской реабилитации за счёт президентского гранта. Как она поможет детям с ДЦП? И какую ещё поддержку социальным работникам сегодня анонсировал Владимир Путин?

– Новейшие разработки в сфере безопасности и доармейская подготовка. Итоги выездного совещания в Севастополе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

– На одном из участков улицы Льва Толстого временно остановлен ремонт. Из-за чего и как идёт ремонт других улиц города при финансовой поддержке правительства Москвы?

– Общенациональная акция в День России. Как севастопольцам предлагают к ней присоединиться 12 июня?

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Разведчики Черноморского флота отработают действия в тылу условного противника
Разведчики Черноморского флота отработают действия в тылу условного противника

На Черноморском флоте начался лагерный сбор разведчиков разных соединений и частей армейского корпуса. Им предстоит в течение месяца выполнять задания …


Вести Севастополь. 9.06.2020
Вести Севастополь. 9.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы: – Нужен только паспорт. В МФЦ ждут иногородних жителей, которые хотят голосовать в Севастополе о внесении изменений …


В Крыму 11 новых случаев коронавируса
В Крыму 11 новых случаев коронавируса

За сутки в республике Крым зафиксировано 11 случаев COVID-19. Три случая – в Симферополе, 5 – в Феодосии и еще …


Суд признал севастопольца виновным в шпионаже
Суд признал севастопольца виновным в шпионаже

Уроженец Севастополя, 1970 года рождения, 9 июня решением городского суда признан виновным в шпионаже. Мужчина собирал, хранил и передал представителю …


Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии
Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии

Российского актера Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после аварии, произошедшей на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты