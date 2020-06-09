Вести Севастополь. 9.06.2020. Выпуск 9:00

Главные темы программы:
– Нужен только паспорт. В МФЦ ждут иногородних жителей, которые хотят голосовать в Севастополе о внесении изменений в Конституцию.
– Взглядом будут управлять компьютером. Новая техника для Центра детской реабилитации за счёт президентского гранта. Как она поможет детям с ДЦП? И какую ещё поддержку социальным работникам сегодня анонсировал Владимир Путин?
– Новейшие разработки в сфере безопасности и доармейская подготовка. Итоги выездного совещания в Севастополе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
– На одном из участков улицы Льва Толстого временно остановлен ремонт. Из-за чего и как идёт ремонт других улиц города при финансовой поддержке правительства Москвы?
– Общенациональная акция в День России. Как севастопольцам предлагают к ней присоединиться 12 июня?
Источник: Вести.Севастополь