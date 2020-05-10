Вести Севастополь. События недели 10.05.2020

10 мая 2020     22
Вести Севастополь. События недели 10.05

Главные темы программы:

– День Победы, не похожий ни на один другой. Как отменённый на земле из-за коронавируса, парад прошёл на море и в воздухе.

– Вспомним, как в Севастополе 9 мая отмечали в советские годы и ещё совсем недавно.

– И отметим традиции, которые возрождаются. Что за песню поют военные моряки на Сапун-горе, куда вернулся Вечный огонь?

– А также благодарность без границ и ограничений. Ветераны принимают парад дома.

– А в память об ушедших героях зажигают огни. “Бессмертный полк” впервые шествует онлайн.

– Поисковики России и Украины вместе выясняли имя павшего защитника Севастополя.

– И ещё одна страница общей истории – подвиг энергетиков. Как в войну сохранили линии электропередач, ставшие линиями жизни.

– И как память о поколении победителей хранят остановки и улицы города, названные в честь героев. “Остановки Победы”. Наш новый проект. Слушайте в пути.

Источник: Вести.Севастополь

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