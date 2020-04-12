Вести Севастополь. События недели 12.04.2020

12 апреля 2020     1
Вести Севастополь. События недели 12.04

Главные темы программы:

– Четыре севастопольца излечились коронавируса. Но есть новые случаи.

– Кто получит помощь от государства, а кто рискует попасть под штраф? Что ждёт гостей города? А также дезинфекция – по кругу. Почему не становится чище в подъездах?

 – Военные на защите здоровья. Министерство обороны строит в городе медицинский центр. А сенатор благодарит горожан за почти армейскую дисциплину.

 – Как оградить себя от лишних тревог и не растерять ориентиры в самоизоляции? Советы землякам от космонавта Антона Шкаплерова. Конкурс для тех, кто остаётся дома. Как получить приглашение в Звёздный городок?

– Те, кто не ждут приглашения. Севастопольские чемпионы и рекордсмены навещают горожан как волонтёры.

 – Что нужно, чтобы учиться дистанционно? Расскажем, как в период самоизоляции работают школы и детские сады.

Источник: Вести.Севастополь

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