Вести Севастополь. События недели 12.04.2020

Главные темы программы:
– Четыре севастопольца излечились коронавируса. Но есть новые случаи.
– Кто получит помощь от государства, а кто рискует попасть под штраф? Что ждёт гостей города? А также дезинфекция – по кругу. Почему не становится чище в подъездах?
– Военные на защите здоровья. Министерство обороны строит в городе медицинский центр. А сенатор благодарит горожан за почти армейскую дисциплину.
– Как оградить себя от лишних тревог и не растерять ориентиры в самоизоляции? Советы землякам от космонавта Антона Шкаплерова. Конкурс для тех, кто остаётся дома. Как получить приглашение в Звёздный городок?
– Те, кто не ждут приглашения. Севастопольские чемпионы и рекордсмены навещают горожан как волонтёры.
– Что нужно, чтобы учиться дистанционно? Расскажем, как в период самоизоляции работают школы и детские сады.
Источник: Вести.Севастополь