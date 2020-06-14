Вести Севастополь. События недели 14.06.2020

Главные темы программы:

– День России в патриотической столице страны. Какой видят Россию севастопольцы и те, кто переехали в Крым из Британии?

– Сезон отпусков в Крыму. Кто собирается на пляж в перчатках и маске? На каких условиях пустят в отель? И кому неудобства из-за КОВИД-профилактики компенсируют скидками?

– В севастопольском центре реабилитации Владимиру Путину показали уникальную для Крыма технологию. Какую поддержку получили социальные работники страны после телеконференции с президентом?

– И почему взрослых хотят отправить в школу? Чем хотят научить наставников? И как потом они помогут детям-сиротам? Учтём опыт Москвы.

– «Грузия» навсегда в её мыслях. Участница обороны Севастополя вспоминает катастрофу в Южной бухте. Она была на борту уничтоженного фашистами судна. Как выжила?

– И Севастополю 237 лет. Вспомним, кто и что за это время делал впервые в мире именно в нашем городе.

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Источник: Вести.Севастополь