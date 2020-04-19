Вести Севастополь. События недели 19.04.2020

Главные темы программы:
– Хроники самоизоляции. Продолжаем наблюдать, как изменился город за неделю.
– Нет сайта – нет прибыли. Бизнес уходит в онлайн. В Севастополе растут – объёмы дистанционной торговли.
– А как дела у фермеров? Работы идут по графику. Но что его может нарушить? И почему слезьхозпроизводители не хотят давать прогнозы по поводу цен на продукты?
– Уроки прошлого. Как в Севастополе уже справлялись с эпидемиями и вспышками опасных заболеваний?
– Неизвестные страницы военного времени. В Балаклаве отметили годовщину освобождения города от фашистских захватчиков.
– Севастопольский городской бал впервые – “по удалёнке”. Прямая трансляция собрала более тысячи зрителей. А наша съемочная группа увидела то, чего в эфире не показали.
Источник: Вести.Севастополь