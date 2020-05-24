Вести Севастополь. События недели 24.05.2020

24 мая 2020     12
Вести Севастополь. События недели 24.05

Главные темы программы:

– Первая неделя после отмены самоизоляции. Как Севастополь живёт и работает теперь? И какие ограничения продолжают действовать? Эксклюзивное интервью главы города Михаила Развожаева “Событиям недели”.

– Первые очертания нового туристического сезона. К чему готовится индустрия гостеприимства? Каким будет отпуск-2020 с оглядкой на COVID-19? И что делает государство, чтобы отели не разорились до приезда гостей?

– Сейчас все отрасли подсчитывают убытки. Как берут разгон транспортные компании и после кризиса выводят на маршруты новую технику?

– Они были пятиклассниками, когда Крым воссоединился с Россией. Больше шести тысяч учеников в Севастополе закончили школу. Главный урок они получили онлайн. О чём думали, слушая последний звонок?

 

Источник: Вести.Севастополь

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