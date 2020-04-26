Вести Севастополь. События недели 26.04.2020

26 апреля 2020     18
Вести Севастополь. События недели 26.04

Главные темы программы:

– Тесты на коронавирус начали делать в Севастополе. Почему анализы не берут у гостей города? И из-за кого на самоизоляцию ушли сразу две бригады скорой помощи?

– Новый пакет, который защитит предпринимателей, пока клиенты сидят дома. Севастополь первым из регионов водит меры поддержки. Гранты, налоги, аренда в период борьбы с COVID-19. Объясним всё в деталях.

– Примеры того, как бизнес платит той же монетой. Как в квартирах штампуют средства защиты практически с промышленной скоростью.

– Учёба дома. В Севастополе выдали официальные рекомендации по онлайн-урокам. Что говорят те, кому встречу с учителем заменил видеочат? И кому можно по-прежнему заниматься в классах?

– Раз уж мы остаёмся дома, обратим внимание на мусор. Как его разделить, чтобы превратить отходы в доходы? Как это работает? Почему мы неизбежно придём к сортировке мусора? Посмотрим, на отходы, что идут в дело.

– Как очищение идёт на пользу природе? Изменения есть уже через три недели нашей самоизоляции.

Источник: Вести.Севастополь

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