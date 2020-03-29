Вести Севастополь. События недели 29.03.2020

29 марта 2020     49
Вести Севастополь. События недели 29.03

Главные темы программы:

– Парадокс недели. Коронавирус заставил нас ограничить контакты и при этом сблизил. Президент определил стратегию борьбы с угрозой. Добровольцы пришли на помощь пенсионерам, а вернувшиеся туристы находятся в самоизоляции ради здоровья других.

– И всё же коронавирус уже в Севастополе. Расскажем, откуда его завезли и как обезопасить себя. А ещё – рецепт антисептика, который вы можете сделать сами.

– В режиме повышенной готовности кипела работа на Камышовом шоссе и в Инкермане. Когда закончат реконструкцию важных трасс?

– Когда прекратят спорить о названии улицы Симонка? Или всё же Симонок? Разберём, как слышатся и пишутся топонимы Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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