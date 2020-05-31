Вести Севастополь. События недели 31.05.2020

Главные темы программы:
– От самоизоляции – в режим повышенной готовности. В понедельник Севастополь сделает ещё один шаг к привычной жизни. Посетителей, наконец, смогут принять кафе и рестораны.
– Свои требования теперь и в сфере пассажирских перевозок.
– Этим летом на Камышовом шоссе обещают открыть четырёхполосное движение. Но «лихачить» не получится.
– Активная фаза дорожного ремонта. На каких улицах Севастополя идут работы?
– Первое большое интервью главного полицейского региона. Павел Гищенко уже определил задачи для регионального управления МВД на год вперёд.
– Жилищное строительство или исторический памятник? Новое противостояние на Высоте героев. Поисковики хотят отстоять территорию зенитной батареи от застройки.
– День рождения шедевра. Полотну Франца Рубо – 115 лет. Какие тайны до сих пор хранит уникальная картина?
Источник: Вести.Севастополь