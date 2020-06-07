Вести Севастополь. События недели 7.06.2020

7 июня 2020     9
Вести Севастополь. События недели 7.06

Главные темы программы:

– Летом в Крым. Как встречают гостей на вокзале Севастополя? Кого сразу отправят обратно, а кого – изолируют?

– И как гостям создают комфортные условия, не забывая об угрозе COVID-2019?

– Выжившая. Пассажир санитарного судна «Грузия» вспоминает, как немецкая авиация добивала его на бреющем полёте. Как «Грузия» оказалось трижды потопленной и дважды поднятой?

– И что изменилось после того, как президенту рассказали о сарматах и стройке на их могилах в Севастополе?

– Сцены закрыты. Актёры идут в народ. Как в день рожденья Пушкина горожане читали ему стихи?

– И миллионер в девять лет. Наш сюжет о длинноволосой школьнице посмотрели больше миллиона раз. Мы нашли тех, кто могли бы помериться с ней косой.

Источник: Вести.Севастополь

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