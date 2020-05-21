Ветеранам боевых действий могут компенсировать оплату за вывоз мусора

Сейчас такая инициатива рассматривается в Госдуме России в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Как сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который дистанционно тоже участвовал в заседании рабочей группы Комитета, ветераны боевых действий были лишены данной льготы с 2015 года, когда в Жилищный кодекс страны внесли изменения. Тогда плата за обращение с твердыми коммунальными отходами была переведена из жилищной услуги в коммунальную.

По сообщения пресс-службы Дмитрия Белика, в Севастополе компенсации лишились 4426 ветеранов боевых действий. Многие из них обращались к депутату с просьбой восстановить льготу.

Законопроект, разработанный депутатами Госдумы, вносит изменения в статью 16 Федерального закона «О ветеранах» и предлагает дополнить перечень услуг, подлежащих компенсации в размере 50% для ветеранов боевых действий, платой за обращение с ТКО. Законопроект был внесен в Госдуму 15 мая.

Источник: Вести.Севастополь