Ветераны Севастополя предлагают 9 мая провести акцию «Свеча Победы»

Члены четырех крупных ветеранских организаций Севастополя составили обращение к горожанам и всем жителям страны с просьбой поддержать их акцию «Свеча Победы».

Из-за угрозы распространения коронавируса все массовые мероприятия в честь юбилея Победы отменены, но праздник остается праздником.

В память о воинах, погибших в боях, умерших в госпиталях от ран и болезней, и мирных жителей, убитых на оккупированных территориях и в концлагерях, ветераны предлагают 9 мая в 21 час зажечь свечу.

Разместить ее предлагается у окна квартиры или на балконе. А рядом – поставить портрет родственника – участника Великой Отечественной войны.

«Тем самым показать наше единство и уважение к ратному подвигу советского народа, свидетельствующее о том, что мы помним наших дедов и их Великую Победу!», – говорится в обращении.

В письме, направленном врио губернатора города, ветераны попросили в этот день запустить фонтаны в парке Победы и устроить оттуда прямую телетрансляцию.

Источник: Вести.Севастополь