Въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус

1 июня 2020     10
Въезжающих в Севастополь тестируют на коронавирус

С 1 июня организовано три пункта по приёму анализов на коронавирусную инфекцию на въездах в Севастополь.

Это мыс Сарыч, Верхнесадовое и Угловое. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства сообщил директор департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов. На каждом таком пункте работает по два сотрудника медицинского штаба. Всего на сегодня в городе накоплено 18,8 тысячи тестов. Результат будет известен через два часа. Человек сдавший анализ ожидает результат по адресу, который указал в анкете при въезде.

«Всем гражданам, которые приезжают из других субъектов РФ, рекомендуем пребывать только через три поста, это Сарыч, Верхнесадовое и пост на Андреевке. При проезде через пост гражданин обязан представить отрицательный результат ПЦР исследования на COVID не позднее пяти суток до прибытия в город, пройти на пункте контроля ПЦР анализ и обеспечить изоляцию по месту пребывания сроком от одних до двух суток до получения отрицательных результатов», – пояснил и.о директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Все люди приезжающие из-за границы в обязательном порядке должны пройти 14 дневную обсервацию.

Источник: Вести.Севастополь

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