Вице-губернатор Севастополя рассказала о мерах поддержки бизнеса во время пандемии

Депутаты регионального парламента утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса, разработанный правительством Севастополя. Одно из основных решений – расширение перечня наиболее пострадавших отраслей. В региональный список добавили больше 25 видов компаний, в том числе, ателье, мастерские по ремонту обуви, мебели, электроники, парикмахерские. Эти предприятия смогут рассчитывать на пониженную ставку налогообложения. Среди новых мер поддержки – отсрочка или отмена платежа за аренду государственного имущества и земельных участков. Кто может получить адресную помощь, куда обращаться? На эти вопросы моему коллеге Дмитрию Туркину ответила заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

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