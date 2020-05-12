Виртуальная экскурсия по БДК «Цезарь Куников»

Сегодня экскурсия пройдёт по большому десантному кораблю Черноморского флота «Цезарь Куников». Этот корабль вошёл в состав ВМФ СССР в 1986 году и с тех пор активно используется в учениях и боевой подготовке.

«Цезарь Куников» – большой десантный корабль проекта 775 водоизмещением более четырёх тысяч тонн. Предназначен для транспортировки любой техники, в том числе таков. Высадка десанта и техники может производиться на необорудованное побережье или на морскую поверхность при волнении моря до четырёх баллов.

БДК может выполнять боевые задачи самостоятельно, без кораблей прикрытия, поскольку на его вооружении стоят две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2» и две сдвоенные 57-миллиметровые артиллерийские установки АК-725, позволяющие вести стрельбу по морским, воздушным и береговым целям.

Из 28 кораблей серии, построенных на верфи в Гданьске для ВМФ СССР, в строю остаются 16.

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Видео пресс-службы Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь