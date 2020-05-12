Виртуальная экскурсия по БДК «Цезарь Куников»

12 мая 2020     22
Виртуальная экскурсия по БДК «Цезарь Куников»

Сегодня экскурсия пройдёт по большому десантному кораблю Черноморского флота «Цезарь Куников». Этот корабль вошёл в состав ВМФ СССР в 1986 году и с тех пор активно используется в учениях и боевой подготовке.

«Цезарь Куников» – большой десантный корабль проекта 775 водоизмещением более четырёх тысяч тонн. Предназначен для транспортировки любой техники, в том числе таков. Высадка десанта и техники может производиться на необорудованное побережье или на морскую поверхность при волнении моря до четырёх баллов.

БДК может выполнять боевые задачи самостоятельно, без кораблей прикрытия, поскольку на его вооружении стоят две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Град-М», зенитно-ракетный комплекс «Стрела-2» и две сдвоенные 57-миллиметровые артиллерийские установки АК-725, позволяющие вести стрельбу по морским, воздушным и береговым целям.

Из 28 кораблей серии, построенных на верфи в Гданьске для ВМФ СССР, в строю остаются 16. 

Видео пресс-службы Черноморского флота

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ
Севастопольские медики временно отказались от использования новых ИВЛ

Врио губернатора Севастополя рассказал о том, что аппараты ИВЛ Екатеринбургского приборостроительного завода временно не будут использоваться в медучреждениях. По результатам …


В Севастополе появится награда для медицинских сестер
В Севастополе появится награда для медицинских сестер

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить награду имени Даши Севастопольской для медицинских сестер.  Врио губернатора Михаил Развожаев обратится в …


В Севастополе к памятнику военным медикам в заброшенном госпитале принесли цветы
В Севастополе к памятнику военным медикам в заброшенном госпитале принесли цветы

В Международный день медицинской сестры врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев почтил память медработников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Врио …


В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату
В Севастополе определен порядок подачи заявлений на дополнительную детскую выплату

Дополнительную единоразовую выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей можно получить до 1 октября. …


В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста
В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста

В Мурманской области возвели половину свайного фундамента для опор нового моста через реку Тулома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты