Виртуальная экскурсия по малому ракетному кораблю «Вышний Волочёк»

Ко Дню создания Черноморского флота России в Севастополе телестудия флота подготовила виртуальные экскурсии по боевым кораблям. Из-за пандемии коронавируса традиционное посещение кораблей горожанами, которое обычно бывает в День Победы, пришлось отменить, но благодаря видеороликам, все желающие смогут подняться на палубу, не выходя из дома.

<!-- -->

1 июня 2018 года в состав ВМФ России был принят малый, но очень грозный ракетный корабль, названный в честь небольшого старинного города в Тверской области – Вышний Волочёк.

Несмотря на свои небольшие размеры, корабль укомплектован внушительно: он может производить установку всех типов мин и торпед. Его оснастили артиллерийской установкой АК-630М-2 для поражения морских и воздушных целей на расстоянии до 5 км и крылатыми ракетами «Калибр». Дальность их поражения уже 2,5 тысячи километров.

Уже через два месяца после вхождения в состав ВМФ «Вышний Волочек» отправился в Средиземном море, где до ноября 2018 года выполнял боевые задачи в составе Оперативного соединения Военно-морского флота России.

После поражения «Калибрами» объектов террористов в Сирии за кораблями, изготовленными в Татарстане на Зеленодольском судостроительном заводе, закрепилось прозвище «”Морской палач”: они способны уничтожить любые цели. Системы корабля позволяют обнаружить противника издалека, ночью и даже с выключенным двигателем.

«Специалисты НАТО сами признали, что этот корабль по своей эффективности, водоизмещению, вооружению аналогов не имеет в мире», — рассказал в интервью Первому каналу главный конструктор кораблей Зеленодольского ПКБ Яков Кушнир.

На Черноморском флоте «Вышний Волочек» получил севастопольскую прописку. «Вышний Волочек» — шестой в новейшей серии корветов «Буян-М». Предыдущие 5 малых ракетных кораблей-близнецов сейчас несут боевое дежурство в составе Каспийской флотилии и на Балтике.

Корпус корвета изготовлен по уникальным стэлс-технологиям. Специальные материалы, покрытие и неповторимый силуэт: нет ни одного прямого угла, все они закруглены и сглажены. Все это позволяет боевому кораблю оставаться практически незамеченным. На радарах противника его едва можно отличить от обычного рыболовецкого судна.

В этом году «Вышний Волочек» стал участником парада кораблей, посвященного Дню Победы.

Источник: Вести.Севастополь