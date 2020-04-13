Власти Крыма готовят разъяснения по ужесточению режима самоизоляции

13 апреля 2020     17
Власти Крыма готовят разъяснения по ужесточению режима самоизоляции

Озвучить новые ограничения должны на заседании оперативного штаба 14 апреля.

С 15 апреля нарушителей режима самоизоляции на территории Крыма начнут штрафовать. Ограничительные меры будут усилены. На полуострове запрещается работа вахтовым методом. Люди старше 65 лет смогут выходить из дома только в случае крайней необходимости или при наличии специального пропуска.

Количество патрулей на улицах будет увеличено, нарушителей режима начнут штрафовать. Кого конкретно и на какие суммы, глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал озвучить на следующем заседании оперативного штаба, 14 апреля. Пока патрули проводят беседы с нарушителями режима самоизоляции. А с 15 апреля начнут действовать «со всей пролетарской ненавистью», – уточнил глава республики.

Источник: Вести.Севастополь

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