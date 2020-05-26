Власти Крыма подготовили предложения по запуску туристической отрасли

26 мая 2020     27
Власти Крыма подготовили предложения по запуску туристической отрасли

Крым направил Правительству РФ предложения по запуску работы туротрасли.

После видеосовещания с представителями курортной сферы власти Крыма подготовили ряд предложений по мерам дополнительной поддержки.  

«Проработан ряд предложений по мерам дополнительной поддержки, а также рассмотрели выполнимые и, на наш взгляд, невыполнимые условия, которые обозначил Роспотребнадзор для деятельности санаторно-курортной сферы. В свою очередь мы выдвинули ряд предложений на федеральный уровень и ожидаем решения Правительства Российской Федерации по ключевым вопросам», – сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов. 

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что сейчас важно выработать единую позицию, которая отражает интересы всех сегментов курортного бизнеса. По словам чиновника, представленные предложения Правительство РФ рассмотрит в течение нескольких дней, после чего можно будет принимать конкретные решения.

Источник: Вести.Севастополь

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