Власти Крыма подготовили предложения по запуску туристической отрасли

Крым направил Правительству РФ предложения по запуску работы туротрасли.

После видеосовещания с представителями курортной сферы власти Крыма подготовили ряд предложений по мерам дополнительной поддержки.

«Проработан ряд предложений по мерам дополнительной поддержки, а также рассмотрели выполнимые и, на наш взгляд, невыполнимые условия, которые обозначил Роспотребнадзор для деятельности санаторно-курортной сферы. В свою очередь мы выдвинули ряд предложений на федеральный уровень и ожидаем решения Правительства Российской Федерации по ключевым вопросам», – сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что сейчас важно выработать единую позицию, которая отражает интересы всех сегментов курортного бизнеса. По словам чиновника, представленные предложения Правительство РФ рассмотрит в течение нескольких дней, после чего можно будет принимать конкретные решения.

Источник: Вести.Севастополь