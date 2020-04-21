Власти Ростовской области помогут доставить в Крым туристов из Таиланда

Сегодня в 21:50 в Ростове-на-Дону приземлится самолет с туристами, “застрявшими” в Таиланде. В этой группе должны были быть 22 жителя Крыма и Севастополя. Их заранее предупредили, что здесь они будут находиться не в режиме домашней изоляции, а их поместят в евпаторийский обсерватор.

В итоге трое отказались возвращаться на Родину, решив продлить свой отпуск за границей. Перспектива провести две недели в обсерваторе, который напоминает тот же бокс в инфекционной больнице (только лежат там здоровые люди) показалась им унылой.

Один опоздал на самолет из-за изменения времени рейса, и прилетят только 18 человек, из которых четверо севастопольцев. На автобусе из ростовского аэропорта Платов их доставят в Крым.

– Вчера губернатор Ростовской области указание дал: оказать содействие, чтобы всех довезли до Евпатории, – рассказал Сергей Аксенов. – Мы просим коллег на мосту перехватить сопровождение и сопроводить автобус до обсерватора. Мы предложим и водителю, и сопровождающим отдохнуть у нас, все условия создадим, – обратилась к представителю МВД Елена Романовская, заместитель председателя Совмина Крыма.

Также около 30 крымчан остаются сейчас в Индии, и власти республики держат связь с МИДом России по вопросам их возвращения домой. Есть и те, кто не может вернуться из Америки и просят содействия у Совмина Крыма.

– Было предложение штрафовать турфирмы, которые отправляли людей по туристическим путевкам, но я сомневаюсь, что кого-то отправили в Америку по турпутевке, – говорит Елена Романовская. – Маловероятно! Скорее всего, это те, кто работаем там или учится, – предположил Сергей Аксенов. – Тем не менее, какова сознательность людей, которые в середине марта улетали по турпутевке, зная, какая ситуация в мире? Сегодня кто-то даже не может выкупить билет и вернуться обратно, потому что уже совершенно другие цены на билеты! А турфирма отказывается компенсировать и т.д. – Помочь надо людям, раз они попали в сложную ситуацию. Думаю, для них это будет уроком. Слушать обращения органов власти и выполнять требования – это обязанность каждого! – заключил глава республики.

Источник: Вести.Севастополь